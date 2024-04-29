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Украинский депутат против выдвижения Варданяна на Нобелевскую премию мира

Украинский депутат против выдвижения Варданяна на Нобелевскую премию мира

Мир – это, прежде всего, уважение территориальной целостности и суверенитета. Как можно вручить премию мира человеку, обвиняемому в сепаратизме?!

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя выдвижение Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Его цитирует «Азертадж».

Депутат заявил, что вручать эту награду Рубену Варданяну недопустимо. «Прежде всего, отмечу, что Рубен Варданян находится в санкционном списке Украины. Правительство Украины включило его имя в санкционный список как российского олигарха. Быть российским олигархом – значит в той или иной степени быть кошельком Путина. Выдвижение такого человека на Нобелевскую премию мира вызывает шок и недопустимо. Этому человеку предъявлено обвинение в отмывании денег и других преступлениях».

А.Гончаренко сказал, что санкционный список в Украине составляется спецслужбами и правоохранительными органами. Если кто-то включен в этот список, то на это есть веские причины. Причина, связанная с Варданяном, заключается в том, что возглавляемые им предприятия угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины. «Ряд депутатов украинского парламента уже подписали письмо, в котором отмечается недопустимость этого. Уверен и верю, что Нобелевский комитет примет во внимание перечисленные мною факты», – добавил депутат Верховной Рады.

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