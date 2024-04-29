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В Турции заблокировали соцсеть Threads

В Турции заблокировали соцсеть Threads

Соцсеть Threads недоступна в Турции с понедельника, передает РИА Новости.

Соцсеть 15 апреля оповестила своих пользователей о приостановке работы в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора. Отмечалось, что профили пользователей будут деактивированы, но они могут скачать данные и удалить профиль в любое время.

Попытки открыть соцсеть при использовании сотовой сети или Wi-Fi в понедельник безуспешны, вместо постов – пустой экран, идет постоянная загрузка. Не открывается соцсеть и через сервисы VPN.

Руководство Meta пояснило, что сообщения пользователей будут вновь доступны в случае возобновления работы Threads, если те выберут вариант «деактивации» профиля.

Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram и Threads способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.

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