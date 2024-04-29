Депутат Европарламента подверг критике антиазербайджанские инсинуации

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29 апреля председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов принял члена комитета Европарламента по транспорту и туризму Томаша Петра Поребу.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отметив во время беседы, что ряд депутатов Европейского парламента представляет интересы не европейских избирателей, а лоббистских групп, Самед Сеидов сказал, что далекая от объективности резолюция Европарламента от 25 апреля касательно вопроса гражданского общества и прав человека в Азербайджане принята на основе на лживой информации. Было отмечено, что эта необоснованная резолюция является не только явным проявлением претензий, выдвинутых против страны, но и наглядным примером двойных стандартов. Говоря о том, что истинные причины грязных политических акций против Азербайджана общеизвестны, председатель комитета подчеркнул, что никакие силы не смогут оказать на нас давление, наша страна и впредь будет продолжать свою независимую политику, направленную на содействие миру, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Томаш Петр Пореба в ходе встречи рассказал о целях своего визита. Говоря о поездке в освобожденный от оккупации город Шуша полтора года назад во время своего первого визита в Азербайджан, он коснулся текущих тенденций в регионе и перспектив дальнейшего развития, выразив удовлетворение положительными результатами переговоров по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Отметив важное экономико-географическое положение Азербайджана, он коснулся связей нашей страны с Европейским союзом, высказал мнение о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества ЕС с Азербайджаном, ведущей страной региона Южного Кавказа, во многих сферах, в том числе в таких важных сегментах, как энергетика, окружающая среда, транспорт и логистика.

Осудив предвзятую и основанную на двойных стандартах позицию Европейского парламента в отношении Азербайджана, Томаш Петр Пореба расценил эту позицию как несправедливый и нелогичный шаг. Отметив важность решения возникающих вопросов не путем давления, а только путем сотрудничества и равноправного диалога, член Европейского парламента подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, и это сотрудничество необходимо продолжать и впредь.

На встрече член комитета Турал Гянджалиев рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским союзом, отметив, что страна заинтересована в углублении сотрудничества с ЕС в области транспорта и логистики.