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Генпрокурор Азербайджана принял делегацию Турции

Генпрокурор Азербайджана принял делегацию Турции

29 апреля генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Института по правам человека и равенству Турции Мухарремом Кылычем, сообщили в Генпрокуратуре, К.Алиев отметил в ходе встречи, что благодаря совместным усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана дружественные и братские отношения между нашими странами достигли самого высокого союзнического уровня.

В результате внимания и заботы руководства страны Кямран Алиев проинформировал гостей о строительно-восстановительных работах, проводимых в Карабахе с целью устранения последствий вандализма, совершенного армянами в отношении исторических, религиозных и культурных памятников нашего народа в период оккупации.

Выразив благодарность за искренний прием, Мухаррем Кылыч отметил, что отношения между нашими странами в правовой сфере развиты на высоком уровне и осуществляется эффективное сотрудничество.

В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека, а также обменялись мнениями о направлениях совместного сотрудничества.

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