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Посол Украины вручил копию верительных грамот замминистру Самиру Шарифову

Посол Украины вручил копию верительных грамот замминистру Самиру Шарифову

Новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Самиру Шарифову.

Об этом украинский дипломат написал в соцсети Facebook.

«Встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым для вручения копий верительных грамот в связи с началом моей дипломатической миссии посла Украины в Азербайджане.

В ходе этой встречи заместитель главы азербайджанского внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции Азербайджана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность азербайджанской стороны и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество между двумя государствами, оказывать гуманитарную помощь Украине в энергетической, социальной и других сферах», – говорится в публикации.

Посол выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку Украины.

«Я отметил готовность приложить максимум усилий для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном. После этого подробно обсудили широкий круг вопросов повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также глобальной и региональной безопасности» – отметил украинский дипломат.

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