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МЭПР: Температура воздуха на 12 градусов превысила климатическую норму

МЭПР: Температура воздуха на 12 градусов превысила климатическую норму

Причиной повышения температуры воздуха на территории страны в последние дни является преобладающий умеренный юго-восточный ветер, вызванный потоком теплого воздуха с юга, сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

«В течение апреля температура воздуха была на 12 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура за месяц была зафиксирована 27 апреля – 30 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове и 32 градуса в регионах”.

По словам начальника службы, несмотря на это рекордный показатель не был обновлен. Согласно многолетним данным, рекордное значение апреля было зафиксировано в 1998 и 2012 годах, когда в Баку было 31,5 градуса тепла, а в регионах – 36-38 градусов.

«Жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до 2 мая, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 25-30 градусов тепла, а в некоторых регионах – 27-32 градуса”, – цитирует его Махмудова Report.

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