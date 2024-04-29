Таджикистан вручил ноту России за ущемление таджиков

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Посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в Министерство иностранных дел Таджикистана, где ему вручили ноту в связи с нарушениями прав граждан республики на территории РФ.

Об этом ТАСС сообщили в таджикском дипведомстве.

По его данным, 29 апреля послу РФ в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана «с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».

В тексте ноты отмечается, что «такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений».