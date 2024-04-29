СМИ: Пашинян не поедет на инаугурацию Путина

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Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12.00 по московскому времени. После президентских выборов в России одним из вопросов повестки дня в Армении был вопрос о том, поедет ли премьер-министр Никол Пашинян в Россию для участия в церемонии.

Источники MediaHub утверждают, что на данный момент решено не ехать. По сути, Армения хочет еще раз показать, что как союзник она недовольна Россией.

Согласно источнику сайта, Пашинян будет в России только 8 мая для участия в юбилейном саммите к 10-летию Евразийского экономического союза. Однако Пашинян не будет участвовать и в мероприятиях, организованных 9 мая по случаю Дня Победы: это уже требование Запада.