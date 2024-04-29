Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном |
Рупор Байдена рассказал о давлении США на Израиль |
В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео) |
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото) |
Блинкен заверил Алиева в поддержке нормализации отношений Баку-Ереван |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди (фото) |
Главное Политика

Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном

Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном

Власти Казахстана при организации в Алма-Ате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова не будут выступать посредниками на переговорах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет, мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемые good offices», – сказал Смадияров.

Теги:
Из этой рубрики
Янь Ваньмин - Ильхаму Алиеву: Азербайджан является очень важным партнером для Китая
Политика

Янь Ваньмин – Ильхаму Алиеву: Азербайджан является очень важным партнером для Китая

2024/04/29, 15:28
Ильхам Алиев пригласил в Баку Великого герцога Люксембурга
Политика

Ильхам Алиев пригласил в Баку Великого герцога Люксембурга

2024/04/29, 15:13
Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном
Политика

Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном

2024/04/29, 15:03
Джейхун Байрамов отправился в Катар
Политика

Джейхун Байрамов отправился в Катар

2024/04/29, 14:18
«Дипломатический путеводитель» для Энтони Блинкена
Политика

«Дипломатический путеводитель» для Энтони Блинкена

2024/04/29, 12:36
Огнен Гогич -«Минвалу»: Белград просит Баку проголосовать против обеих инициатив
Политика

Огнен Гогич -«Минвалу»: Белград просит Баку проголосовать против обеих инициатив

2024/04/29, 12:11
Глава МИД Азербайджана и Армении встретятся в Казахстане
Политика

Глава МИД Азербайджана и Армении встретятся в Казахстане

2024/04/29, 12:05
Ильхам Алиев принял президента Сената Парламента Малайзии
Политика

Ильхам Алиев принял президента Сената Парламента Малайзии

2024/04/29, 11:58
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото)
Политика

ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото)

2024/04/28, 22:57