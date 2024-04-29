Казахстан отказался быть посредником между Баку и Ереваном

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Власти Казахстана при организации в Алма-Ате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова не будут выступать посредниками на переговорах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет, мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемые good offices», – сказал Смадияров.