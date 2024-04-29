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Ильхам Алиев пригласил в Баку Великого герцога Люксембурга

Ильхам Алиев пригласил в Баку Великого герцога Люксембурга

Его Высочество Анри, Великий герцог Люксембурга, приглашен на климатическую конференцию ООН – COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Об этом сообщил в Х посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава миссии Азербайджана при ЕС Вагиф Садыгов.

«Сегодня я был рад встретиться с советником Великого герцога Люксембурга Марком Балтесом и вручить письмо-приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева Его Высочеству Великому герцогу Анри на мероприятие COP29, которое пройдет в Баку в ноябре», – отметил в публикации дипломат.

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