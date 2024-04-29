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Блинкен: Китай оказывает «неоценимую поддержку» России

Блинкен: Китай оказывает «неоценимую поддержку» России

Китай оказывает «неоценимую поддержку» российской оборонно-промышленной базе, которая помогает России справиться с огромным давлением, оказываемым с помощью санкций, экспортного контроля и других мер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Но справедливо будет сказать, что Китай не поставлял напрямую России оружие, ракеты, боеприпасы. Иран это делает. Это делает Северная Корея», – добавил он.

По его словам, если посмотреть на то, что Россия сделала за последний год в плане производства боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, то она производит их быстрее, чем когда-либо в своей современной истории.

«Она получает огромное количество станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая, 70% станков, 90% микроэлектроники поступает из Китая. Это товары двойного назначения, но мы четко знаем, куда идет большая их часть. Это позволяет России продолжать агрессию против Украины, а значит, увековечивает войну, которую, по словам Китая, он хотел бы прекратить, как и все мы. Во-вторых, это также позволяет России восстанавливать оборонную промышленную базу», — заявил Блинкен.

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