Идея создания единого тюркского спутника вполне реальна

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Председатель совета директоров Azercosmos Самеддин Асадов в интервью агентству Anadolu сообщил, что совместно с тюркскими странами Азербайджан намерен принять участие в космическом проекте по спутникам климатического назначения. Об этом было сказано в Анкаре, куда глава Azercosmos прибыл для участия в 3-й встрече космических агентств Организации тюркских государств (TDT), проводимой в рамках Конференции по космическим технологиям. Мероприятие было организовано Турецким космическим агентством, и основной темой встречи как раз была работа тюркских государств над общим спутником.

Почему эта встреча имеет большое значение для государств ОТГ? Понятно, что без спутников сегодня, в век цифровых технологий, никак не обойтись. Тут можно долго перечислять, почему спутники так необходимы человечеству. И если представить, что возможности по конструированию и запуску спутников, а затем в дальнейшей их эксплуатации открываются сразу для нескольких тюркских государств, то можно только догадываться, какие финансовые возможности открывает перед нами такое сотрудничество. Не говоря уже о серьезном толчке в научной сфере. Впрочем, к этому мы еще вернемся…

Обладают ли тюркские государства такими возможностями? Начнем с Азербайджана, который планирует запустить в космос два собственных спутника в 2026 и 2028 годах. Программа разрабатывается совместно Azercosmos и Israel Aerospace Industries (IAI). Соглашение между ними по разработке новых спутников наблюдения Азербайджана было подписано в рамках прошедшего в прошлом году в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса. Программа Azersky-2 обеспечит устойчивость в секторе наблюдения за поверхностью Земли в стране, а также откроет новую страницу с точки зрения бизнеса. В том числе она послужит дальнейшему развитию космической экосистемы в стране. Это будут спутники дистанционного наблюдения Земли с сенсорными электрооптическими датчиками высокого разрешения. Израильская компания спроектирует, смонтирует, интегрирует и испытает первый спутник с участием азербайджанских специалистов. Местные специалисты пройдут обучение по управлению спутниками и обработке спутниковых изображений, а ракета-носитель, которая поднимет спутник на орбиту, станет известна в ближайшие месяцы. Также IAI предоставит все необходимые наземные системы для управления и эксплуатации системы Azersky-2 в Азербайджане.

Так что с 2026 года у нашей страны откроется новая страница в развитии сельского хозяйства и в вопросе устранения последствий экологических изменений в нашей стране.

И если к этому добавить также, что Азербайджан уже обладает двумя спутниками, которые устойчиво работают на орбите – Azerspace-1 и Azerspace-2, то можно с полной уверенностью утверждать, что достижения страны в этой области немаленькие. Хотя они, конечно, уступают тому, что успели сделать в этом направлении в Турции…

Турция активно осуществляет научные исследования и проводит разработки в космической сфере. Начало космической эры для Турции было положено в 90-е годы, когда в стране были заложены основы для разработки спутников наблюдения Земли. По данным агентства «Анадолу» в 2001-2003 годах в стране был проведен ряд собственных исследований в этой области, а финансовую и организационную поддержку оказало государство. Интересно, что Турецкое космическое агентство (TUA) было учреждено лишь в 2018 году, то есть эта структура сравнительно молодая, но с тех пор космические исследования в братской стране стали одним из приоритетных направлений государственной политики. И в 2021 году президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о космической программе Турции, в рамках которой в январе нынешнего года на Международную космическую станцию и на орбиту был ​​отправлен турецкий астронавт Альпер Гезеравджы.

Однако космические амбиции Турции весьма велики и следующая цель – это реализация «Лунного проекта». Сложно поверить, но первый космический корабль собственной разработки Турция планирует отправить на Луну уже в 2026 году. Что касается небольших спутников, то их у нее достаточно. Первый турецкий спутник дистанционного зондирования BiLSAT был выведен на орбиту в 2003 году, в 2011 году состоялся запуск спутника наблюдения Земли RASAT, был полностью спроектирован и произведен в Турции турецкими инженерами, потом был спутник GÖKTÜRK 2 в 2012 году. Не говоря уже о спутниках космического исследования Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A и Türksat 5B, KILIÇSAT, PLAN-S и CONNECTA T2.1 и т.д. Так что сегодня среди стран ОТГ Турция является единственной страной, обладающей не просто самым большим научно-техническим потенциалом в космической области, и владеющая самым большим числом околоземных объектов, но и страной, которая может проектировать и производить все подсистемы спутника наблюдения Земли и земной станции с нуля.

По Казахстану ситуация тоже выглядит довольно обнадеживающе. Сегодня в космосе в штатном режиме работают три группы казахских спутников (для связи, радиосвязи и научно-технических целей). Система космической связи KazSat (KazSat-2 и KazSat-3) обеспечивает 100% потребностей Казахстана в спутниковой связи и телевещании. Причем, Казахстан пытается экспортировать услуги систем космической связи в страны Центральной Азии. В 2024 году планируется создать спутник KazSat-2R взамен спутника KazSat-2.

Двухспутниковая система дистанционного зондирования Земли (КазЭОСат-1 и КазЭОСат-2) обеспечивает эту страну необходимыми данными дистанционного зондирования Земли. Что касается научного потенциала в этой сфере, то достаточно сказать, что в декабре 2018 года были запущены два спутника научно-технологической космической системы (KazStSat и KazSciSat), что, конечно, вносит свой вклад в развитие научно-технической сферы в этой стране.

Несколько отстают в этой сфере Кыргызстан и Узбекистан. К примеру, кыргызы сумели запустить на высоту 3000 метров первый спутник, причем над проектом работала команда девушек в рамках Kyrgyz Space Program. Группа местных ученых разработала и запустила этот аппарат. И если учесть, что все было сделано исключительно за счет возможностей такой молодой страны, как Кыргызстан, то это, конечно же, тоже можно считать победой. Хотя ее масштабы пока уступают достижениям большинства других стран ОТГ.

И, наконец, Узбекистан. Здесь тоже есть чем похвастаться, но, к сожалению, пока в ограниченных масштабах. К примеру, указ президента о развитии космической деятельности в этой стране был подписан лишь в 2019 году и несмотря на то, что сам документ достаточно широк в охвате, реального и собственного космического аппарата этой страны на орбите Земли пока нет. Лишь в апреле 2023 года Агентство «Узбеккосмос» заявило, что начата работа над созданием миниатюрного и экономичного спутника CubeSat для исследования космоса.

Таким образом, потенциал каждой страны ОТГ в сфере космических исследований и уже проделанная работа очень разные. Турции, Азербайджану и Казахстану удалось достичь больших результатов, другим – Кыргызстану и Узбекистану многое еще предстоит освоить, внедрить и реализовать. Но, возможно, именно в этом и заключается богатство будущего единого тюркского проекта в сфере освоения космоса, поскольку, если такая идея когда-либо начнет реализовываться, то каждая из стран ОТГ подойдет к ней с точки зрения собственного наработанного опыта и с той базой данных, которая уже существует.

Знаете, почему идея совместного освоения космоса в рамках ОТГ интересна сама по себе? Во-первых, она полностью вписывается в мирные цели, которые декларирует организация. И если к обмену между странами на уровне культуры и образования, каких-либо социальных программ и всему тому, что уже входит в Устав этой международной структуры, войдут также непосредственно меры по освоению космоса, то, несомненно, это лишь обогатит опыт каждой страны в отдельности и поможет достичь еще больших успехов. Во-вторых, почему бы не предположить, что в будущем страны ОТГ станут делить между собой прибыль, получаемую от совместных космических проектов, что тоже очень выгодно. И кто знает, если уж Турция задалась целью освоить Луну, то почему бы в этом плане не говорить о совместной разработке там такого перспективнейшего топлива, как He3? Фантастика? Может быть, но еще несколько лет тому назад мало кто мог подумать, что у тюркских стран будут собственные спутники и они даже сами станут их запускать на орбиту. Здесь же и общие цели в плане спутниковой разведки, которые тоже видятся очень перспективными. Впрочем, об этом можно было бы говорить, если бы в рамках ОТГ существовала единая стратегия военного развития…

Рауф Насиров