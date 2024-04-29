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В университетах США задержали 900 участников протестов против Израиля

В университетах США задержали 900 участников протестов против Израиля

За последние десять дней в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против войны в Газе.

Волна студенческих протестов поднялась после того, как 18 апреля городская полиция задержала более сотни протестующих в кампусе Колумбийского университета. Спустя четыре дня университет снова вызвал полицию для разгона лагеря на территории кампуса. В полицию бросали бутылки с водой, произошли столкновения. Были арестованы 120 человек, пишет The Washington Post.

В колледже Эмерсон в Бостоне тоже случились столкновения с полицией – четверо полицейских получили ранения, 108 человек были арестованы. В штате Джорджия полиция отчиталась об использовании «химических раздражителей» и электрошокера при разгоне лагеря в местном университете.

В Университете Вашингтона в Сент-Луисе полиция задержала более сотни участников пропалестинской акции, в том числе кандидата на пост президента США Джилл Стайн от «Партии Зелёных», говорится на странице Стайн в соцсети X. Там же опубликовано несколько фото и видео, на которых Стайн называет происходящее в Газе «геноцидом».

В Университете Южной Калифорнии были задержаны десятки человек. После этого в вузе по соображениям безопасности отменили церемонию вручения дипломов, которая должна была состояться в мае и собрать 65 тысяч человек.

При этом не везде городская полиция соглашается приезжать по вызову университетов. Так, полиция округа Колумбия сочла, что «принятие мер против небольшого числа мирных демонстрантов не соответствует интересам департамента», и не приехала в Университет Джорджа Вашингтона, пишет The Washington Post.

Полиция Лос-Анджелеса также заявила, что не участвовала в подавлении беспорядков в кампусе Калифорнийского университета. Там в воскресенье, 28 апреля, произошли стычки между пропалестинскими и произраильскими демонстрантами, пишет Reuters.

Руководство вуза сообщило, что участники акции прорвались через барьер, установленный для разделения двух групп протестующих. Представители обеих групп толкали друг друга, выкрикивали лозунги и оскорбления – в конфликт вмешалась полиция кампуса с дубинками. О задержаниях и арестах не сообщается.

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