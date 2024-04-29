СМИ: Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе.

«Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО», – передает телеканал со ссылкой на источники.

Рютте в прошлую пятницу посетил Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте.