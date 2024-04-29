СМИ: Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе.
«Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО», – передает телеканал со ссылкой на источники.
Рютте в прошлую пятницу посетил Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте.