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Подорвавшемуся на мине пограничнику ампутировали стопу (обновлено)

Подорвавшемуся на мине пограничнику ампутировали стопу (обновлено)

29 апреля 2024 года около 10:10 в отделение скорой помощи Центральной больницы Газахского района был доставлен мужчина, 2004 г.р.

Об этом сообщили в TƏBİB.

«Состояние оценивается как тяжелое, сознание ясное, он получил травматическую ампутацию левой стопы. На месте раны наблюдалось артериальное кровотечение. В настоящее время лечение проводится в отделении реанимации. Состояние оценивается как тяжелое», – говорится в информации.

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14:09 29 апреля селе Гушчу Айрым Газахского района, где ранее проходила линия соприкосновения с Арменией и не было проведено разминирование,  на мине подорвался военнослужащий Госпогранслужбы Исмаилов Вусал Интигам оглы. Он получил ранение в ногу.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту.

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