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Нигерия выводит свои золотовалютные резервы из США

Нигерия выводит свои золотовалютные резервы из США

Ряд африканских и ближневосточных стран в последние месяцы начали выводить свои золотые резервы из Соединенных Штатов в связи с растущей обеспокоенностью по поводу стабильности американской экономики. Об этом сообщает Houston Post.

Речь идет, в частности, о таких странах, как Нигерия, ЮАР, Гана, Сенегал, Камерун, Алжир, Египет и Саудовская Аравия, каждая из которых представляет важнейшие регионы Африки и Ближнего Востока. Их действия по выводу резервов вызывают вопросы о будущем доллара США как основной мировой резервной валюты, отмечает газета.

«Эта тенденция знаменует собой значительный сдвиг в глобальной экономической динамике и подчеркивает растущий скептицизм среди стран в отношении традиционного статуса безопасной гавани доллара США и американских финансовых институтов. Решение о репатриации золотых резервов носит не просто символический характер. Это отражает более глубокое беспокойство этих стран по поводу траектории американской экономики», — говорится в статье.

Доверие к доллару подорвали устойчивая инфляция, растущий уровень госдолга США и опасения по поводу способности Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживать стабильную денежно-кредитную политику. Сказалась также геополитическая напряженность и неопределенность в связи с торговыми отношениями.

Отмечается, что Нигерия, крупнейшая экономика Африки, решила репатриировать золотые резервы, хранящиеся в США, в начале этого года. Решение Саудовской Аравии вывезти свое золото из Штатов вызвало шок на мировых рынках. Египет и Южная Африка, две другие крупные экономики, предприняли шаги по выводу соответствующих запасов, сигнализируя о скоординированных усилиях африканских и ближневосточных стран по снижению их подверженности экономическим рискам США.

«Вывод золотых резервов из Соединенных Штатов странами Африки и Ближнего Востока представляет собой сдвиг в международных финансах. Это отражает утрату доверия к традиционным столпам мирового экономического порядка и подчеркивает необходимость диверсификации и стратегий управления рисками. По мере того как эти страны устанавливают больший контроль над своими финансовыми активами, баланс сил в мировой экономике готов к значительной перекалибровке, что будет иметь далеко идущие последствия для будущего международных финансов», — резюмирует издание.

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