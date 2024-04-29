«Дипломатический путеводитель» для Энтони Блинкена

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В Вашингтоне широко используется «телефонная дипломатия». Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце минувшего уикенда. Глава американской дипломатии приветствовал начало работ по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном как с премьер-министром Армении, так и с президентом Азербайджана.

Звонки Блинкена всегда оставляют след в политике. Судя по всему, целью синхронных телефонных переговоров госсекретаря США с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана является восстановление позиций Вашингтона как посредника в переговорах. Заявление Блинкена о готовности США поддерживать нормализацию отношений и продвижение мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном подтверждает это ясно.

Но насколько успешной окажется попытка Вашингтона вернуться в регион в качестве посредника, а тем более «модератора» мирного процесса?

Аргументы «за» непреложны: несмотря на возражения, США остаются ведущей сверхдержавой мира, обладающей политическими, дипломатическими, военными и экономическими инструментами практически в любом регионе мира. Кроме того, Вашингтон установил кредит доверия в Азербайджане еще со времен подписания Контракта века 20 сентября 1994 года.

Но, как известно, в одну реку нельзя войти дважды. То же самое относится и к посредничеству. Последние действия Вашингтона, такие как слушания на Капитолийском холме с высказыванием представителей госдепартамента, и встреча 5 апреля в Брюсселе, и попытка «реанимировать» 907-ю поправку, конечно, не ударили по интересам американских компаний на азербайджанских месторождениях, но нанесли серьезный ущерб в других аспектах. США уже не имеют прежнего кредита доверия в Азербайджане — это касается как властных структур, так и широкой аудитории. Доверие, как гласит старая британская поговорка, приходит пешком, а уходит верхом.

Однако самое важное в том, что начавшийся процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией не только продвигает диалог и демонстрирует, что достижение долгосрочного и мирного соглашения между Баку и Ереваном вполне осуществимо, но и доказывает, что такие соглашения могут быть достигнуты без посредников. Более того, Ильхам Алиев в ходе разговора с Энтони Блинкеном упомянул возможность встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, притом что Казахстан не выступает в роли «модератора» и не предлагает своего мирного плана — Астана лишь предоставляет площадку. Это означает, что переговоры остаются двусторонними. Стороны могут достичь соглашения без посредников, особенно если эти посредники подозреваются в поддержке армянского реваншизма и намекают на готовность «стоять рядом с Арменией», если на неё нападет Азербайджан. При этом Азербайджан не имеет намерений агрессивно действовать, так как уже вернул свои земли.

Более того, как показывают события последних месяцев, после удара «Железного кулака» в Армении, хоть и с опозданием, но все же включился «здравый смысл», так что теперь с представителями Еревана действительно есть смысл о чем-то говорить и договариваться. Так что, простите за неполиткорректность, последние события в регионе подтвердили, что «добрым словом и «Байрактаром» можно добиться большего, чем просто добрым словом».

И, наконец, главное. В беседе с Ильхамом Алиевым круг затронутых тем не ограничился установкой пограничных столбов в Газахе. Как передает пресс-служба президента Азербайджана, «выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, государственный секретарь Энтони Блинкен отметил вопросы сотрудничества в энергетической, климатической, транспортной сферах, в области COP29. Глава нашего государства, в свою очередь, также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США». Кроме того, «положительно расценив шаги, предпринятые в последнее время Азербайджаном в области прав человека, Энтони Блинкен выразил пожелание, чтобы они продолжались. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан привержен своим обязательствам в области прав человека и в нашей стране продолжаются демократические реформы». Судя по всему, в Вашингтоне не хотят терять позиции в Азербайджане. Но если США хотят сохранить, а тем более продвинуть свои взаимоотношения с Баку, то здесь недостаточно дипломатических звонков и соответствующих выражений в официальных релизах.

Прежде всего, излишне напоминать: на уровень взаимоотношений США с Азербайджаном самое непосредственное влияние оказывают отношения США с Арменией. Нет, конечно, в Баку не видят мир в чёрно-белом измерении и прекрасно понимают, что ставить вопрос «или они, или мы!» в большой дипломатии непродуктивно. Но свои «красные линии» Азербайджан провел. В Баку никоим образом не выступают против американских инвестиций в армянскую экономику, программ гуманитарного сотрудничества, туризма и т.д. Но на попытки раздувать конфликт, поддерживать реваншистские настроения, а тем более ремилитаризацию Армении Азербайджан вынужден будет ответить, причем и Армении, и её, скажем так, «партнерам». Президент Азербайджана не раз предостерегал: мы не позволим, чтобы армянский фашизм ещё раз поднял голову. И уж тем более выстраивание добрых и конструктивных отношений между Баку и Вашингтоном никоим образом не способствует тому обстоятельству, что американские дипломаты по поводу и без повода каждую секунду хватаются за риторику по «правам человека». Никто не спорит: права человека, демократия, верховенство закона — всё это очень хорошо. Но только в том случае, когда речь идёт действительно о защите прав человека, а не о придирках и не о двойных стандартах. Именно в результате этих самых двойных стандартов, явных попыток прикрывать заведомых провокаторов и полного равнодушия к нарушенным грубейшим образом правам азербайджанских вынужденных переселенцев сама по себе тема « защиты прав человека извне» безнадёжно скомпрометирована. Не говоря о том, что принцип невмешательства во внутренние дела тоже никто не отменял.

Так что для выстраивания успешной политики на азербайджанском направлении Вашингтону явно необходим новый «дипломатический путеводитель», который был бы составлен не такими персонами, как получавшая премию «Аврора» из рук Рубена Варданяна Саманта Пауэр и тем более Даниэла Ашбахьян, которой в своё время поручили готовить раздел, посвящённый Азербайджану, в докладе Госдепартамента о религиозной свободе в мире.

Так что выбор теперь за Вашингтоном.

Нурани, обозреватель