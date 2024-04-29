Китай – США: «Кто же подливает масло в огонь?»

137 Просмотров

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться.

«Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной. Китай никаким образом не подливает масла в огонь и не пользовался возможностью, чтобы извлечь выгоду», — подчеркнул он.

Линь Цзянь указал, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие и в то же время они выдвигают необоснованные обвинения в адрес торговли между Китаем и Россией.

«Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» — сказал он.