В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео) |
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото) |
Блинкен заверил Алиева в поддержке нормализации отношений Баку-Ереван |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди (фото) |
В Армении считают самоубийством подрыв российских интересов в регионе |
Число погибших в Газе достигло 34454 |
Главное Мир

Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?

Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?

После массового убийства в подмосковном «Крокусе» правительство РФ усилило контроль над мигрантами, которые въезжают в страну. Еще 27 апреля в МИД Таджикистана призвали граждан страны не ехать без особой надобности в РФ.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию.

Так, ресурс «Азия-Плюс» сообщил, что по состоянию на 22 апреля на российско-казахстанской границе было остановлено почти 200 машин с таджикистанскими номерами.

Граждане от 14 до 60 лет проходят допрос, а российские пограничники просматривают содержимое их мобильных телефонов. При этом несовершеннолетних и пенсионеров пропускаются в РФ без особого досмотра.

В МИД Таджикистана сообщили, что только в аэропорту Внуково за этот период было задержано до тысячи граждан Таджикистана и до 10 человек в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.

Все задержанные содержались в плохих санитарных условиях. За этот же период РФ дала добро на въезд 322 гражданам Таджикистана, но и при этом из страны было выдворено 306 человек.

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усиленные меры на границе — явления временное, чтобы усилить меры борьбы по предотвращению терактов. С 30 марта наблюдается отток таджиков, проживающих в РФ. Они просят посольство как можно быстрее перенаправить их на родину из-за боязни за свою жизнь.

Аналитики из ISW сообщают, что Кремль усилил давление на таджиков, так как большинство подозреваемых в теракте в «Крокусе» были гражданами Таджикистана.

Теги:
Из этой рубрики
Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?
Мир

Почему отношения между Таджикистаном и РФ резко ухудшились?

2024/04/29, 10:59
«Катаргейт», «Рашагейт», «Чайнагейт»: коррумпированный Европарламент расписался в своем непрофессионализме
Мир

«Катаргейт», «Рашагейт», «Чайнагейт»: коррумпированный Европарламент расписался в своем непрофессионализме

2024/04/29, 10:19
Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах
Мир

Тысяча таджиков застряла в московских аэропортах

2024/04/29, 09:53
В Буркина-Фасо прекратили вещание DW и TV5Monde и распространение газет Guardian и Monde
Мир

В Буркина-Фасо прекратили вещание DW и TV5Monde и распространение газет Guardian и Monde

2024/04/29, 09:15
В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео)
Мир

В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео)

2024/04/29, 00:42
"Конкурирую с шестилетним". Байден высмеял возраст Трампа
Мир

«Конкурирую с шестилетним». Байден высмеял возраст Трампа

2024/04/28, 23:56
В США построят новый "самолет Судного дня"
Мир

В США построят новый «самолет Судного дня»

2024/04/28, 23:52
Анкара во власти ливня с градом (видео)
Мир

Анкара во власти ливня с градом (видео)

2024/04/28, 23:26
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС
Мир

В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

2024/04/28, 21:29