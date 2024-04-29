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Установлены личности 64 человек, похороненных во время первой Карабахской войны без опознания

Установлены личности 64 человек, похороненных во время первой Карабахской войны без опознания

Установлены личности 64 человек, ставших шехидами в годы первой Карабахской войны и похороненных неопознанными на 21 кладбище, расположенном на территории 13 городов и районов Азербайджана.

Об этом в интервью АПА сказал секретарь, руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По словам руководителя рабочей группы, в общей сложности были обнаружены останки 586 человек, из которых 108 уже опознаны:

«Информация 35 из них уже обнародована. Для обнародования информации о 73 человек проводятся соответствующие процедуры. Останки 64 человек из 73 были найдены в неизвестных могилах, а останки 9 человек были обнаружены в массовых захоронениях, обнаруженных в селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы».

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