Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil для снижения зависимости от России

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Министр энергетики Турции, Альпарслан Байрактар, объявил о начале переговоров с американской энергетической компанией ExxonMobil.

Целью является заключение многомиллиардной сделки по приобретению сжиженного природного газа (СПГ), что позволит снизить зависимость страны от российских энергоносителей.

В интервью Financial Times министр подчеркнул важность диверсификации источников газа для обеспечения энергетической безопасности Турции.

«Мы должны искать газ там, где он доступен и выгоден, будь то Россия, Азербайджан, Иран или СПГ из других стран», – сказал он.