Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil для снижения зависимости от России

Министр энергетики Турции, Альпарслан Байрактар, объявил о начале переговоров с американской энергетической компанией ExxonMobil.
Целью является заключение многомиллиардной сделки по приобретению сжиженного природного газа (СПГ), что позволит снизить зависимость страны от российских энергоносителей.
В интервью Financial Times министр подчеркнул важность диверсификации источников газа для обеспечения энергетической безопасности Турции.
«Мы должны искать газ там, где он доступен и выгоден, будь то Россия, Азербайджан, Иран или СПГ из других стран», – сказал он.