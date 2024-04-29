Легендарные «Икарусы» возвращаются в Баку в обновленном виде

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Легендарные венгерские автобусы «Икарус» (Ikarus) возвращаются в Азербайджан в совершенно новом виде и с современной начинкой.

Генеральный директор Ikarus Group Роланд Фехер заявил, что его компания выиграла тендер на поставки автобусов в стране. Уже согласованы поставки первых 50 автобусов Ikarus на электрической платформе.

«Надеюсь, в течение года первые автобусы прибудут в Баку, и в будущем их поставки будут расти. Через три года экспорта готовых электробусов в Азербайджане будет построен завод по сборке «Икарусов» мощностью в 600 машин в год. Мы привезем в Азербайджан электроавтобусы 8,5 метра и 12 метров с нулевым уровнем выбросов. Наши электробусы также послужат защите экологии Азербайджана и борьбе с климатическими изменениями. Наряду с ФРГ, Грецией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС «Икарусы» экспортируются и в тюркские страны бывшего СССР, где население с теплотой вспоминает работу наших вместительных автобусов в советское время», – сказал он.

До 1991 года автобусы этой марки составляли до 90% парка Баку. К концу 1980-х «Икарусы» стали главным видом общественного транспорта в большинстве советских городов, а всего в союзные республики было поставлено 200 тысяч дизельных автобусов.

В 2003 году компанию закрыли из-за нерентабельности, но позже бренд выкупили венгерские бизнесмены, и теперь «Икарус» возрождён в качестве производителя электробусов.