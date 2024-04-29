В Буркина-Фасо прекратили вещание DW и TV5Monde и распространение газет Guardian и Monde

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Власти Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5Monde и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также распространение газет Guardian и Monde.

Об этом сообщает агентство AFP.

По данным высшего совета по коммуникациям (CSC) страны, Буркина-Фасо приостановила вещание нескольких международных СМИ, часть из них — на неопределенный срок.

«Среди упомянутых в распоряжении — французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle и французская телекомпания TV5 Monde», — сообщают журналисты.