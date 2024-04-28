Украинцы отбили у врага остров в Херсонской области

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Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

«Успеха (враг) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга», – сообщил Сырский.