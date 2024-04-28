В ходе протестов в Тбилиси произошли стычки (обновлено, фото, видео) |
ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото) |
Блинкен заверил Алиева в поддержке нормализации отношений Баку-Ереван |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди (фото) |
В Армении считают самоубийством подрыв российских интересов в регионе |
Число погибших в Газе достигло 34454 |
Главное Армия

Украинцы отбили у врага остров в Херсонской области

Украинцы отбили у врага остров в Херсонской области

Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области. Об этом говорится в  заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

«Успеха (враг) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга», – сообщил Сырский.

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы отбили у врага остров в Херсонской области
Армия

Украинцы отбили у врага остров в Херсонской области

2024/04/28, 23:43
ВСУ оставили населенные пункты в Донецкой области
Армия

ВСУ оставили населенные пункты в Донецкой области

2024/04/28, 18:26
Сырский признал обострение ситуации на фронте
Армия

Сырский признал обострение ситуации на фронте

2024/04/28, 17:39
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/04/28, 17:11
ОДКБ проведет учения
Армия

ОДКБ проведет учения

2024/04/28, 15:32
КНДР закамуфлировала РСЗО под сельхозтехнику (видео)
Армия

КНДР закамуфлировала РСЗО под сельхозтехнику (видео)

2024/04/28, 14:20
«Хезболла» ударила по израильской авиабазе
Армия

«Хезболла» ударила по израильской авиабазе

2024/04/28, 13:39
ISW допускает успехи России на украинском фронте
Армия

ISW допускает успехи России на украинском фронте

2024/04/28, 12:36
Украина переделала спортивный самолет в ударный беспилотник
Армия

Украина переделала спортивный самолет в ударный беспилотник

2024/04/28, 12:22