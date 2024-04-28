В США построят новый «самолет Судного дня»

93 Просмотров

Военно-воздушные силы США заказали новый «самолет Судного дня», который должен заменить более старую модель. Об этом говорится в заявлении американских ВВС.

Отмечается, что контракт был заключен с компанией Sierra Nevada Corporation на сумму 13 миллиардов долларов.

Производство нового самолета ожидается завершить в 2036 году. В то же время срок эксплуатации старых «самолетов судного дня» E-4B истекает в начале 2030-х годов.

Самолеты E-4B называют «самолетом Судного дня», поскольку он спроектирован таким образом, что способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитному воздействию. Лайнер является своего рода мобильным командным пунктом и обычно используется в качестве транспорта для министра обороны США.

Эти самолеты способны осуществлять дозаправку в воздухе, а внутри имеют комнаты для конференций и брифингов, а также современное коммуникационное оборудование.

Сейчас американские Военно-воздушные силы используют четыре таких самолета, и по крайней мере, один из них постоянно находится в боевой готовности. Новый самолет, которым планируют заменить устаревшие E-4B, будет базироваться на коммерческом реактивном самолете, который модифицируется в соответствии с военными требованиями.