ТРСК готова объединиться с Турцией и Азербайджаном в различных сферах (фото)

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Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) готова объединить возможности с Турцией и Азербайджаном во имя интересов трех братских стран.

Об этом заявил председатель парламента ТРСК Зорлу Тёре по итогам встречи с вице-спикером Милли Меджлиса Азербайджана Фазаилом Ибрагимли в Стамбуле. Информацию приводит «Азертадж».

Тёре выразил удовлетворение развитием межпарламентских связей трех стран, сообщив, что в мае в Лефкошу прибудут члены межпарламентских групп дружбы из Турции и Азербайджана.

«Предстоящие визиты парламентариев двух братских стран внесут вклад в развитие межгосударственных связей в свете изречения «Одна нация, три государства». ТРСК, Турция и Азербайджан могут сплотить возможности в энергетической, экономической и политической сферах», – сказал спикер парламента Турецкой Республики Северного Кипра.