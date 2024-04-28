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Фидан призвал к усилению давления на Израиль

Фидан призвал к усилению давления на Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече контактной группы по сектору Газа в Эр-Рияде призвал усилить международное давление на Израиль. Об этом сообщает TRT со ссылкой на дипломатические источники.

Министр указал на то, что «реакция на действия Израиля со стороны международного сообщества усиливается».

«И это давление, как он указал, необходимо усилить. На заседании контактной группы обсуждались решения, которые будут приняты на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИК)», — цитирует телеканал заявление источника.

Вместе с этим во время переговоров Эр-Рияде контактная группа «оценила меры давления, которые могут быть применены против стран, поддерживающих Израиль».

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