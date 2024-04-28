В Тбилиси вновь протестуют против закона об иноагентах (обновлено, видео)

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22:29 Участники акции против закона об иноагентах направились шествием к зданию парламента. Они планируют окружить здание живой цепью с требованием снять законопроект с голосования.

А оппозиционные партии призвали власти перенести завтрашние слушания в комитете во избежание провокаций.

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20:56 Представители нескольких оппозиционных партий Грузии и более 100 неправительственных организаций (НПО) проводят в Тбилиси акцию протеста против принятия закона об иноагентах, сообщает ТАСС.

Несколько тысяч граждан, а также лидеры оппозиции и НПО собрались на площади Первой республики в центре Тбилиси. Они планируют пройти шествием по проспекту Руставели к зданию парламента.

На площади установлена сцена, откуда организаторы митинга будут обращаться к собравшимся. По периметру дежурят наряды полиции. Акция проходит мирно. Митингующие развернули флаг ЕС.