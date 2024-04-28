Дорожная полиция предупреждает водителей

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Согласно прогнозу Министерства экологии и природных ресурсов, по причине тумана, который опустится ночью и в утренние часы 29 апреля на некоторые горные районы Азербайджана, видимость на автомагистралях снизится до 500–1000 метров.

Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей проявить осмотрительность, принять превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, убедиться в исправности своего транспортного средства, перед выездом на дорогу проверить рабочее состояние стеклоочистителей и форсунков омывателя лобового стекла, а также приборов наружного освещения, регулировать скорость в зависимости от дорожных и погодных условий, воздержаться от ненужных обгонов, резких маневров и внезапного торможения.

«Пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, также должны соблюдать осторожность, не переходить дорогу в неположенных местах, а также воздерживаться от поведения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье их самих и других участников дорожного движения», – говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.