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Пашинян обсудил с Блинкеном переговоры с Баку и делимитацию

Пашинян обсудил с Блинкеном переговоры с Баку и делимитацию

Состоялась телефонная беседа между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двусторонних отношений Армения-США, встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, а также армяно-азербайджанского мирного процесса.

Премьер-министр Пашинян выразил удовлетворение активизацией двусторонних отношений Армения-США. Премьер-министр также подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 5 апреля, подчеркнув, что эти договоренности были выражены в пресс-релизе по итогам встречи, и встреча не имела какой-либо секретной повестки дня.

Премьер-министр Пашинян также позитивно отозвался о процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы.

Собеседники подчеркнули  важность договоренностей, достигнутых в ходе четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года, в контексте армяно-азербайджанского мирного процесса. Признание территориальной целостности и суверенитета друг друга Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации, а также осуществление процесса демаркации и делимитации на основе этой же декларации открывают путь к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Обсуждался также проект «Перекресток мира». Премьер-министр Пашинян вновь подчеркнул, что он отображает договоренности, достигнутые в июле 2023 года в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно того, что региональные коммуникации должны быть открыты на основе суверенитета и юрисдикции стран, по принципу равенства и взаимности. Эти договоренности отображены в заявлении председателя Мишеля, последовавшем после упомянутой встречи.

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