Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву |
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС |
Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото) |
При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди |
В Армении считают самоубийством подрыв российских интересов в регионе |
Число погибших в Газе достигло 34454 |
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку |
В Баку установится 30-градусная жара |
Лачин и Ирпень объявят о побратимстве |
Главное Мир

В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

Такую позицию подтвердил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«В Газе мы обязаны уничтожить ХАМАС, а также вернуть заложников, мы работаем над двумя этими задачами, и я полон решимости выполнить оба этих дела», – сказал министр во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом. Его цитирует The Times of Israel.

При этом Галант признал, что достижение этих целей может затянуться. «Это займет столько, сколько придется, но мы должны выполнить эту задачу», – подчеркнул он.

Теги:
Из этой рубрики
В Тбилиси вновь протестуют против закона об иноагентах (обновлено, видео)
Мир

В Тбилиси вновь протестуют против закона об иноагентах (обновлено, видео)

2024/04/28, 22:29
В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС
Мир

В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

2024/04/28, 21:29
Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы
Мир

Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы

2024/04/28, 19:41
В Таиланде намерены построить самое высокое в мире здание
Мир

В Таиланде намерены построить самое высокое в мире здание

2024/04/28, 19:07
Тюркские страны хотят сообща отслеживать последствия изменения климата
Мир

Тюркские страны хотят сообща отслеживать последствия изменения климата

2024/04/28, 18:54
Число погибших в Газе достигло 34454
Мир

Число погибших в Газе достигло 34454

2024/04/28, 16:35
Часы богача с «Титаника» ушли с молотка за рекордную сумму
Мир

Часы богача с «Титаника» ушли с молотка за рекордную сумму

2024/04/28, 11:34
В Турции полицейский расстрелял коллег в участке (видео)
Мир

В Турции полицейский расстрелял коллег в участке (видео)

2024/04/27, 23:41
Автобус из Ирана перевернулся в Армении, 5 человек погибли (обновлено, фото)
Мир

Автобус из Ирана перевернулся в Армении, 5 человек погибли (обновлено, фото)

2024/04/27, 23:13