В Израиле настаивают на полном уничтожении движения ХАМАС

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Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

Такую позицию подтвердил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«В Газе мы обязаны уничтожить ХАМАС, а также вернуть заложников, мы работаем над двумя этими задачами, и я полон решимости выполнить оба этих дела», – сказал министр во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом. Его цитирует The Times of Israel.

При этом Галант признал, что достижение этих целей может затянуться. «Это займет столько, сколько придется, но мы должны выполнить эту задачу», – подчеркнул он.