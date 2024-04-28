«Габала» впервые в своей истории покинет Премьер-лигу

80 Просмотров

Определилась команда, которая покинет Премьер-лигу Азербайджана по футболу по итогам сезона 2023/2024. Последнее место в турнирной таблице первенства заняла «Габала», уточняет Qafqazinfo.

Команда принимала на своем поле «Кяпаз» в матче XXXII тура, встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1. Таким образом, «Габала», имеющая в активе 17 очков и отстающая от ближайшего соперника на 15 очков, впервые в своей истории покинет Премьер-лигу.

«Красно-черные» играют в высшей лиге азербайджанского чемпионата с сезона 2006/2007. За этот период «Габала» дважды завоевывала «серебро», трижды – «бронзу», два раза брала Кубок Азербайджана.