В украинском городе прошел День Азербайджана (фото)

77 Просмотров

В день 101-й годовщины со дня рождения заслуженного деятеля науки, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, 28 апреля, в украинском городе Ирпень прошел День Азербайджана.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине и мэрией Ирпеня, приняли участие дипломаты зарубежных стран, депутаты Верховной Рады, представители местных исполнительных органов, активисты диаспоры, жители города, сообщает «Азертадж».

Сначала участники возложили цветы к бюсту академика Зарифы Алиевой в Ирпене, осмотрели посвященную Азербайджану выставку картин в парке имени выдающегося офтальмолога.

Затем состоялось официальное открытие мероприятия «День Азербайджана». Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что проведение Дня Азербайджана в Ирпене является наглядным доказательством существующих на протяжении многих лет крепких традиционных связей между Азербайджаном и Ирпенем. Ирпень стал важным партнером в укреплении межрегионального сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Этот город также является домом для сильного азербайджанского общества, которое вносит свой ценный вклад в сохранение и углубление культурных связей между Ирпенем и Азербайджаном.

«Символично также, что День Азербайджана совпал с 101-й годовщиной со дня рождения выдающегося офтальмолога, супруги великого лидера Гейдара Алиева академика Зарифы ханым Алиевой. Сегодня мы чтим память Зарифы ханым Алиевой, имеющей ценные заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки Азербайджана. Для нас большая честь провести такое мероприятие в городе, который сохраняет и пропагандирует наследие Зарифы ханым», – сказал посол.

Сеймур Мардалиев констатировал, что с первых дней войны в Украине Азербайджан оказывает гуманитарную помощь этой стране. В настоящее время объем гуманитарной помощи Азербайджана Украине достиг 34,5 миллиона долларов США.

Выразив благодарность Азербайджану за поддержку, мэр города Ирпень Олександр Маркушин подчеркнул, что проведение Дня Азербайджана в Ирпене неслучайно, ведь в этом городе многое связано с Азербайджаном. Ирпень стал родным городом азербайджанцев, и эти связи будут крепнуть, выразил уверенность мэр.

«Выражаю благодарность Азербайджанскому государству и Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в эти трудные дни. Азербайджан еще раз показал, что является другом Украины», – добавил Олександр Маркушин.

Директор действующего в Ирпене лицея «Лингвист» номер 12 имени академика Зарифы Алиевой Валентина Антоненко и другие выступившие также говорили о поддержке, оказываемой Азербайджаном.

Затем мэр Ирпеня вручил дипломы послу Сеймуру Мардалиеву, руководителю представительства SOCAR в Украине Эльчину Мамедову и его заместителю Ази Асланову.

Мероприятие продолжилось концертом. На концерте также прозвучали азербайджанские народные песни. В течение дня жители района знакомились с уголками Азербайджана, созданными в центральном парке Ирпеня, дегустировали блюда нашей национальной кухни.

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Клочко поздравил азербайджанский народ с Днем Азербайджана: «От своего имени и от имени народа Украины благодарю руководство Азербайджанского государства за помощь в восстановлении нашей страны, в том числе Ирпеня. Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Украиной станут крепче и принесут пользу также странам мира», – подчеркнул украинский депутат.