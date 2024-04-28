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Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото)

Донмез указал на главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе (фото)

Долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе – важные приоритеты региональной безопасности. Вторая Карабахская война сформировала окно возможностей для достижения этой цели.

Об этом заявил руководитель турецкой делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Фатих Донмез на 62-м заседании комитета по экономической политике и развитию ПАЧЭС в Зонгулдаке.

По словам Донмеза, отсутствие мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остается главным препятствием на пути обеспечения мира на Южном Кавказе.

«Турция стремится внести вклад в устранение разногласий (между Баку и Ереваном) по проекту мирного соглашения», – отметил глава турецкой делегации, которого цитирует «Азертадж».

При этом он назвал несбалансированной и однобокой позицию США, Европейского Союза и ряда стран Запада к процессам на Южном Кавказе. «Страны Евросоюза, Соединенные Штаты и некоторые иные западные государства далеки от объективности в вопросе противоречий между Азербайджаном и Арменией. Поддерживая позицию одной из сторон, они тем самым игнорируют обеспокоенность другого государства, что, безусловно, вызывает неодобрение и у Турции. Подобное отношение противоречит принципам беспристрастности и учета позиции всех сторон, что должно быть залогом решения проблем на Южном Кавказе», – подчеркнул Донмез, отметив, что подходы стран Запада могут замедлить мирные процессы в регионе.

Он заверил, что Анкара будет и далее стремиться внести вклад в урегулирование противоречий и конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и в Украине.

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