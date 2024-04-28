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В Таиланде намерены построить самое высокое в мире здание

В Таиланде намерены построить самое высокое в мире здание

Группа инвесторов во главе с застройщиком из Дубая ведёт переговоры о строительстве многофункциональной башни в Таиланде, которая может побороться за звание самого высокого здания в мире.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин уже встретился с группой ближневосточных и китайских компаний, включая Emaar Group, Broad Group и Vatone Group, и обсудил соответствующие планы. Об этом глава правительства сообщил в соцсети X.

Компания Emaar наиболее известна тем, что построила в Дубае самую высокую в мире башню Бурдж-Халифа. Мохамед Алаббар, основатель компании, заявил, что тайский проект будет разрабатываться не публичной компанией, а группой инвесторов, в которую он входит в личном качестве. По его словам, переговоры о «сверхвысокой башне» находятся на ранней стадии.

Проект в Таиланде будет включать в себя большой универмаг, офисы, финансовый центр, отель и развлекательный центр, сказал премьер-министр.

«Это создаст значительную инвестиционную ценность и привлечёт туристов», — написал Сеттха Тхависин в соцсети X, добавив, что инвесторы изучат перспективы и предложат подробный план позже.

Группа заинтересована в создании «мегапроекта» в столице Таиланда Бангкоке, сообщил представитель правительства Чай Вачаронке. «Премьер-министр поставил перед ними задачу построить здесь башню ещё выше, чем в Дубае. Они не отвергли эту идею», — сказал он в интервью Bloomberg .

По словам премьер-министра, проект башни может стать «искусственным туристическим направлением», которое поможет привлечь больше посетителей в Таиланд, чья жизненно важная туристическая индустрия составляет 12% ВВП.

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