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Азербайджан представил свою продукцию в Нижнем Новгороде (фото)

Азербайджан представил свою продукцию в Нижнем Новгороде (фото)

В Нижнем Новгороде состоялась презентация продукции азербайджанского производства, изготавливаемой под брендом Made in Azerbaijan.

На мероприятии, организованном Торговым представительством Азербайджана в России, было представлено более 20 наименований продукции.

Заместитель торгового представителя Азербайджана в России Асиман Гашимли в беседе с журналистами сказал, что представительство запустило в Нижнем Новгороде проект «Made in Azerbaijan в регионах России». «Торговое представительство Азербайджана в России ранее уже реализовывало проекты, направленные на продвижение нашей продукции в этой стране. Наш нынешний проект реализуется как продолжение этих работ. Цель – поощрение экспорта азербайджанской продукции в регионы России», – сказал Асиман Гашимли.

На мероприятии были представлены и продегустированы производимые в Азербайджане чай, соки, варенья, растительные масла, вина и консервированная продукция.

На мероприятии говорилось о важности расширения экспортных возможностей продукции под брендом Made in Azerbaijan и обеспечения ее доступа на российский рынок.

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