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Сырский признал обострение ситуации на фронте

Сырский признал обострение ситуации на фронте

Ситуация на фронте сейчас обостряется. Российская Федерация пытается захватить стратегическую инициативу на поле боя.

Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах», – пояснил Сырский.

По данным начальника главнокомандующего ВСУ, враг активно атакует по всей линии фронта, по некоторым направлениям – имеет тактические успехи.

Сырский объяснил, что сейчас происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.

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