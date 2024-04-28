Сырский признал обострение ситуации на фронте

Ситуация на фронте сейчас обостряется. Российская Федерация пытается захватить стратегическую инициативу на поле боя.
Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах», – пояснил Сырский.
По данным начальника главнокомандующего ВСУ, враг активно атакует по всей линии фронта, по некоторым направлениям – имеет тактические успехи.
Сырский объяснил, что сейчас происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.