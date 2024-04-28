В Армении считают самоубийством подрывать российские интересы в регионе

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Посол Армении в ЕС Тигран Балаян сказал, что любые попытки ударить по интересам России на южном Кавказе являются «самоубийственными». Слова дипломата приводит Politico.

Балаян заявил, что сближение Армении с Евросоюзом не представляет угрозы для России. У Москвы и Еревана всё равно остаются крепкие связи, обусловленные географическим положением Армении.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдёт на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил посол в интервью изданию.