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В Армении считают самоубийством подрывать российские интересы в регионе

В Армении считают самоубийством подрывать российские интересы в регионе

Посол Армении в ЕС Тигран Балаян сказал, что любые попытки ударить по интересам России на южном Кавказе являются «самоубийственными». Слова дипломата приводит Politico.

Балаян заявил, что сближение Армении с Евросоюзом не представляет угрозы для России. У Москвы и Еревана всё равно остаются крепкие связи, обусловленные географическим положением Армении.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдёт на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил посол в интервью изданию.

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