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В Гарачухуре спасатели помогли мужчине, который застрял в водяном баке

В Гарачухуре спасатели помогли мужчине, который застрял в водяном баке

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района Баку один человек оказался в беспомощном состоянии.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска службы.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что Т.Мамедов (1986 г.р.) проводил ремонтные работы в резервуаре для воды глубиной 2 метра и диаметром 1,5 метра в частном доме и не смог выбраться из него.

Сотрудники службы спасли мужчину с помощью спецтехники.

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