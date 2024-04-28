Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

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Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном в восстановлении его страны.

Об этом дипломат написал в соцсети «Фейсбук».

«Сегодня, в день рождения Зарифы Алиевой, община г. Ирпеня организует День азербайджанской культуры.

Азербайджан с первых дней освобождения Ирпеня присоединился к восстановлению больниц, школ и других объектов, пострадавших от российской агрессии.

Имел честь поблагодарить высшее руководство и народ Азербайджана, SOCAR Energy Ukraine и всех тех, кто нас поддерживает, помогает восстановить Украину и приближает нашу Победу!» – отметил Ю.Гусев.