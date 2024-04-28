Лачин и Ирпень объявят о побратимстве

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Ведутся работы по установлению побратимских связей между украинским городом Ирпень и азербайджанским городом Лачин.

Об этом говорится в сообщении мэрии города Ирпень.

«Мы работаем над налаживанием партнерства между азербайджанским городом Лачин и Ирпенем. С надлежащими структурами Азербайджана и Украины уже ведутся соответствующие работы», – говорится в информации.

В мэрии отмечают, что будущие побратимские отношения между двумя городами придадут импульс укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

В посольстве Азербайджана в Украине подтвердили реализацию работ по установлению побратимства между городами Лачин и Ирпень.