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В Баку установится 30-градусная жара

В Баку установится 30-градусная жара

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.

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