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Украина переделала спортивный самолет в ударный беспилотник

Украина переделала спортивный самолет в ударный беспилотник

Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более 600 милях (965 км) от российско-украинской границы. Об этом сообщает Forbes.

Издание опубликовало фото, на котором в российском поле изображен разбитый самодельный беспилотный летательный аппарат. Планер является адаптацией беспилотника Nynja, который можно приобрести в киевской компании «Аэросор» или в виде набора, который покупатель собирает дома.

Дрон может преодолевать 400 миль на крейсерской скорости около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сотен килограммов.

На дрон Nynja прикрепили башню для электрооптического датчика, то есть видеокамеру, помогающую удаленному оператору, подключенному к дрону через спутник, навести его на цель в последние секунды полета.

Автономная навигация во время потенциально шестичасовой миссии, вероятно, осуществляется с помощью GPS.

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