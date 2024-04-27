В Турции полицейский расстрелял коллег в участке (видео)

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В городе Адыяман, расположенном на юго-востоке Турции, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь в полицейском участке. Как передаёт телеканал TGRT Haber, в результате случившегося пострадали минимум два человека.

«Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке. В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения», — сообщают журналисты.

Помимо этого, представители средств массовой информации рассказали, что у этого турецкого отдела полиции собралось много машин скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу.