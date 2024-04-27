Саудовская Аравия подала жалобу в ООН на ОАЭ из-за спора вокруг Аль-Ясат

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В адресованном организации письме Эр-Рияд обвинил Абу-Даби в посягательстве на свои границы посредством того, что эмиратские власти издали в 2019 году указ, объявивший Аль-Ясат «защищенной морской зоной».

В жалобе отмечается, что КСА «не признает никаких мер со стороны правительства ОАЭ в районе Аль-Ясат у побережья Саудовской Аравии, включая территориальные воды королевства и район совместного суверенитета над двумя островами Макасиб».

Аль-Ясат представляет из себя морской заповедник, расположенный недалеко от самой южной точки Абу-Даби и имеющий важное экологическое и историческое значение.