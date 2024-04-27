Из Азербайджана «выдавили» войну

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В Агдаме прошло торжественное закрытие совместного российско-турецкого мониторингового центра. В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генштаба министерства обороны России Сергей Истраков и другие.

Вряд ли здесь корректно говорить о «выдавливании» из региона кого-то из участников работы центра. Азербайджан и Турция — по-настоящему братские страны, президенты Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию, Баку и Анкара развивают сотрудничество во многих сферах, в том числе и в военной области. Только за последние месяцы Азербайджан посещали и военные делегации, и представители ведущих предприятий турецкого ВПК, включая Сельджука Байрактара. Укрепление Организации Тюркских государств, экономические мегапроекты, включая Срединный коридор и Южный Газовый коридор — во всем этом братские отношения Турции и Азербайджана являются системообразующим фактором.

Как минимум некорректно говорить и о «выдавливании» из региона России. Предельно четко на этот счет высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Конечно, Россия никогда не уйдёт из этого региона, так как она находится в этом регионе, отметил глава государства. И добавил: «Думаю, все страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе. Думаю, пример Азербайджана наглядно демонстрирует, что это возможно». И если закрытия Агдамского центра и означает «выдавливание», то это с территории Азербайджана наконец «выдавили» войну.

Напомним: российско-турецкий мониторинговый центр, согласно достигнутым договорённостям, был создан 30 января 2021 года — для контроля режима прекращения огня в Карабахе. Он был частью того же процесса, что и развёрнутая на части территории Карабахского региона Азербайджана российская миротворческая миссия. И тоже должен был действовать до ноября 2025 года, если, конечно, стороны решили бы продлить срок пребывания в Карабахе РМК.

Можно долго спорить и строить версии, кто и какие действия планировал в регионе после ноября 2025 года. Во всяком случае, в армянских и околоармянских экспертных кругах весьма бойко «вбрасывали идеи», на кого следовало бы заменить российских миротворцев. Предполагалось, что и после ноября 2025 года в Ханкенди будет действовать хунта, у неё останутся свои вооруженные формирования, по-прежнему будет необходимость «разводить стороны» и контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Возможно, по законам жанра, здесь следовало написать что-то вроде «но история распорядилась иначе». И это было бы верно – но лишь отчасти. На самом деле дальнейшие события заставляют вспомнить знаменитую фразу президента Азербайджана: «Я знаю, что, когда и как надо делать». Хунта в Ханкенди «заигралась в реванш». Азербайджан не стал молча наблюдать за попытками провозить в Карабах мины, оружие, профессиональных террористов и провокаторов. Тем более наша страна не собиралась смириться с армянскими «играми в фортификацию». 23 апреля 2023 года на дороге Герус — Лачин появился азербайджанский погранично-пропускной пункт. А 19-20-го сентября того же года Азербайджан менее чем за 24 часа разгромил 15-тысячную группировку ВС Армении в Карабахе и добился самороспуска незаконной хунты.

И теперь в Карабахе наступает новый этап истории. Здесь уже не осталось вооруженных противоборствующих сторон. После более чем трёх десятков лет на эту израненную землю наконец пришел мир — без «замороженных» конфликтов, без оккупации, без «серых зон», «линий соприкосновения» и противоборствующих сторон. Этот мир установился в Карабахе благодаря политической воли и дальновидности руководства Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым, благодаря мужеству и отваге азербайджанских воинов. За этот мир заплатили своими жизнями три тысячи наших шехидов. Теперь Азербайджан, который своими силами добился выполнения четырёх карабахских резолюций Совета Безопасности ООН, разгромил оккупантов и восстановил свою территориальную целостность, тем более справится с поддержанием уже установленного мира.

И теперь это обстоятельство признают и внешние игроки.

Нурани