ГНФАР приобрел акции Tesla, Intel, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon и Meta

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Государственный нефтяной фонд Азербайджанской инвестировал в акции мировых гигантов Tesla и Intel. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что в портфель ГНФАР входят акции Tesla на $84 миллиона и акции Intel на $31 миллион.

Общая сумма акций в первом квартале текущего года составила 1 миллиард 742 миллиона долларов. Акции также были размещены в следующих компаниях:

Microsoft (494 млн долларов США)

Apple (419 млн долларов США)

NVIDIA (371 млн долларов США)

Amazon (279 млн долларов США)

Meta platforms (179 млн долларов США).