ГНФАР приобрел акции Tesla, Intel, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon и Meta

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской инвестировал в акции мировых гигантов Tesla и Intel. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Отмечается, что в портфель ГНФАР входят акции Tesla на $84 миллиона и акции Intel на $31 миллион.
Общая сумма акций в первом квартале текущего года составила 1 миллиард 742 миллиона долларов. Акции также были размещены в следующих компаниях:
Microsoft (494 млн долларов США)
Apple (419 млн долларов США)
NVIDIA (371 млн долларов США)
Amazon (279 млн долларов США)
Meta platforms (179 млн долларов США).