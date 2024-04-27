Канада предоставит Украине миллионы на выпуск дронов

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Канада выделит Украине порядка трёх миллионов канадских долларов ($2,1 миллиона) для производства беспилотников на её территории. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства национальной обороны этой североамериканской страны Уильям Блэр.

«Канада выделяет Украине три миллиона долларов на производство БПЛА Украиной», — заявил высокопоставленный канадский чиновник.

По его словам, это первый подобный случай, когда Оттава вносит непосредственный вклад в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Незалежной. Также стало известно, что канадские власти в рамках чешской инициативы направят на закупку боеприпасов для киевского режима 13 миллионов канадских долларов ($9,5 миллиона).