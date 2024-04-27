Макрон посетит Германию

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Германию в мае и «проведет с канцлером Олафом Шольцем больше дней, чем планировалось в знак своего стремления внести больше единства в отношения с ЕС», сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

За ранее объявленным государственным визитом Макрона, который состоится 26-28 мая, может последовать еще одна поездка в Германию в июне, сообщили Reuters источники в субботу.

Это может свидетельствовать о том, что франко-германские отношения остаются крепкими, несмотря на сообщения о глубоких разногласиях между двумя лидерами. Хотя оба лидера поддерживают Украину, их подходы к тому, как помочь стране, различаются: Германия более осторожна в отношении поставок оружия или отправки войск.

На саммите ЕС на прошлой неделе Макрон и Шольц заявили, что хотят совместно создать европейский союз рынков капитала и сократить бюрократию на едином рынке.

Источники сообщили, что в конце мая в Мезеберге, к северу от Берлина, была запланирована новая франко-германская министерская встреча, из-за чего Макрон задержался дольше, чем планировалось ранее. Таким образом, и Макрон, и Шольц хотят подчеркнуть четкий проевропейский курс.

Президент Франции будет принят федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и выступит с речью о Европе в Дрездене. 28 мая в Мюнстере он также получит городскую премию мира.

Первоначально Макрон планировал государственный визит на июль 2023 года, но был вынужден отменить его в срочном порядке из-за беспорядков во французских городах.