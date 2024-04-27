В России арестовали бывшего продюсера Reuters

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Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о публикации материалов на YouTube-канале «НавальныйLIVE». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов К. В. принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE». Суд избрал [ему] меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2024 года», – сказали в пресс-службе.